Nuovo appuntamento con Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta
Riprende l’appuntamento con “Incontro a Dante”, un percorso guidato che permette di scoprire la Ravenna legata al poeta. L’iniziativa nasce per celebrare il settimo centenario della morte di Dante e viene organizzata dalle guide turistiche locali. Le visite, pensate per approfondire il legame tra la città e il poeta, continuano nel tentativo di far conoscere aspetti meno noti della sua presenza in questa zona.
Con l’obiettivo di non dare per scontato Dante nella nostra città, continuano le visite di Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de Il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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