Pronostico Twente-Ferencvaros | spettacolo garantito

Il match tra Twente e Ferencvaros si svolge come prima partita del secondo turno preliminare di Europa League. È la prima presenza stagionale del Twente in questa competizione. La gara rappresenta l’esordio ufficiale per entrambe le squadre in questa fase, con il confronto che si svolge in trasferta per il Twente. La partita viene trasmessa in diretta e si gioca in un impianto neutro.

Twente-Ferencvaros è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla Debuttano anche gli olandesi del Twente in questa Europa League. Il Ferencvaros, invece, un turno lo ha superato, anche abbastanza facilmente, vincendo sia in campo che in trasferta contro il Vojvodina. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I favoriti sono senza dubbio i padroni di casa, nonostante non abbiano ancora affrontato una partita ufficiale. Ma il Twente, oltre a disputare in generale un campionato molto più allenante di quello ungherese, anche in campo hanno delle qualità diverse. E il precampionato ha mandato delle indicazioni importanti, fino al momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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