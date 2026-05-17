Pronostico Barcellona-Betis | spettacolo e marcatore assicurato

La partita tra Barcellona e Betis si svolgerà domenica e fa parte della trentasettesima giornata della Liga. La sfida si terrà nello stadio di casa del Barcellona, con inizio previsto per l’orario ufficiale. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi diversi: il Barcellona cerca la vittoria per consolidare la posizione in classifica, mentre il Betis punta a ottenere punti importanti in vista delle ultime giornate. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e avrà un'ampia copertura sui canali sportivi.

Barcellona-Betis è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Se la prima gara dopo la vittoria del titolo è stata decisamente presa sottogamba dal Barcellona, adesso contro il Betis in casa i catalani vogliono salutare in bellezza il proprio pubblico. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche il Betis, ormai, ha raggiunto il proprio obiettivo: il quinto posto assicura la prossima partecipazione alla Champions League che è stata salutata con una giusta festa dentro la squadra di Pellegrini. Parliamo quindi di una gara che non ha nulla da dire sotto l’aspetto della classifica, mentre possiamo tranquillamente affermare che per un giocatore che scenderà in campo è una sfida importante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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