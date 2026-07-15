Il match tra Ferencvaros e Vojvodina si svolge giovedì alle 20:15, nel ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27. La partita si gioca nella fortezza magiara. Sono disponibili notizie, statistiche, probabili formazioni, oltre a informazioni su diretta tv e streaming.

Ferencvaros-Vojvodina è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il più classico dei gol dell’ex, una settimana fa, ha castigato il Vojvodina, battuto 2-1 dal Ferencvaros a Novi Sad. L’attaccante Dele Yusuf, acquistato dagli ungheresi proprio dal club serbo la scorsa estate, a 4 minuti dalla fine ha risolto un match che sembrava destinato a concludersi con un nulla di fatto ed in cui i padroni di casa in qualche modo erano riusciti a imbrigliare i più quotati biancoverdi, sfiorando a più riprese quel gol che avrebbe ammazzato la partita in un secondo tempo giocato ad altissima intensità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Ferencvaros-Vojvodina: destino segnato nella fortezza magiara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Cruzeiro-Barcelona SC, attacco “fantasma” in trasferta: destino segnatoLa partita tra Cruzeiro e Barcelona SC, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Copa Libertadores, si gioca tra giovedì e venerdì alle...

“La sicurezza viene prima”: a Melendugno destino segnato per 103 piniA Melendugno sono stati programmati l’abbattimento di 103 pini tra la villa comunale e l’area antistante alla Cappella della Madonna, lungo la strada...