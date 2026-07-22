Giovedì alle 19:00 si gioca l'incontro di andata tra Tromsø e Hradec Kralove, valido per il secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27. La partita si svolge in Norvegia e coinvolge due squadre che cercano di avanzare nella competizione europea. Sono disponibili notizie, statistiche, formazioni probabili, oltre a opzioni di visione in diretta TV e streaming. Le possibilità di ripescaggio per le squadre eliminate sono considerate basse.

Tromsø-Hradec Kralove è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Tromsø ha grandi progetti e debutta nel secondo turno di qualificazione all’Europa League con il sogno di tornare a giocare la fase a gironi per la prima volta dalla stagione 2013-14. La squadra norvegese, arrivata terza nell’Eliteserien 2025 dietro a Viking e BodøGlimt, è attualmente prima nel massimo campionato del paese scandinavo, ripartito da qualche settimana dopo la pausa per i Mondiali. Il vantaggio sul Viking, tuttavia, è irrisorio: i campioni in carica hanno un punto in meno ma il Tromsø ha disputato tre gare in più e potenzialmente potrebbe essere dietro in classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Tromsø-Hradec Kralove: poche chance per i ripescati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Derry City-CSKA Sofia: poche chance anche nel ritornoIl ritorno tra Derry City e CSKA Sofia si gioca giovedì alle 19:30, nel primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27.

Pronostico HamKam-Tromsø: trasferta trappola per la capolistaLa partita tra HamKam e Tromsø si svolge sabato alle 14:00, nella quattordicesima giornata dell’Eliteserien.

Argomenti più discussi: Pronostico Tromso - Hradec Kralove - Quote & Statistiche - 23 luglio 2026, Europa League, Europa; Pronostico Tromso - Hradec Kralove - Europa League; Tromsø IL - FC Hradec Králové Pronostico e confronto quote 23.07.2026; Pronostico Tromsø - Hradec Králové: analisi e quote.