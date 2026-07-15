Il ritorno tra Derry City e CSKA Sofia si gioca giovedì alle 19:30, nel primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27. La partita si svolge in Irlanda del Nord e rappresenta il secondo confronto tra le due squadre dopo il match di andata. Le chance di qualificazione per la squadra di casa sono considerate basse, anche considerando il risultato dell’incontro precedente. Sono disponibili notizie, statistiche e formazioni probabili, oltre a informazioni su diretta tv e streaming.

Derry City-CSKA Sofia è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. In Bulgaria a spuntarla è stato il CSKA Sofia al termine di un rocambolesco e movimentato 3-2 ma il gol realizzato dal Derry City a un minuto dalla fine con Olayinka mantiene intatte le speranze di qualificazione della formazione irlandese. Al Brandywell Stadium, infatti, agli uomini di Tiernan Lynch basterà vincere con un gol di scarto per portare quantomeno la doppia sfida ai supplementari. Al Derry City, in ogni caso, servirà un’impresa per ribaltare il risultato dell’andata, contro una squadra che a Sofia ha già fatto valere la propria superiorità tecnica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Derry City-CSKA Sofia: poche chance anche nel ritorno

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