Giovedì alle 20:00 si disputa la partita di andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 tra San Gallo e Benfica. La gara si svolge in Svizzera e coinvolge le due squadre per la prima volta in questa fase. Sono disponibili notizie, statistiche e le probabili formazioni, mentre la partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming.

San Gallo-Benfica è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Nell’ultima Liga Portugal il Benfica è arrivato terzo, dietro a Porto e Sporting, nonostante avesse chiuso addirittura da imbattuto. E tra le conseguenza di questo clamoroso flop ci sono anche i fastidiosi preliminari di Europa League che costringono la squadra di Marco Silva – l’ex tecnico del Fulham ha preso il posto di José Mourinho, passato nel frattempo al Real Madrid – a disputare il primo match ufficiale già a luglio, in casa degli svizzeri del San Gallo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico San Gallo-Benfica: con questa combo si va sul sicuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Pronostico USA-Germania: una combo che può dare soddisfazioni

Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni: “Spero di tornare in Basilicata, ma non sarà con questa serie”Massimiliano Gallo non prenderà parte alla prossima stagione della serie Imma Tataranni.

Argomenti più discussi: San Gallo-Benfica – Quote e Pronostici Europa League – 23/07/2026; Pronostico San Gallo-Benfica 23 Luglio 2026: Preliminari Europa League; San Gallo-Benfica (Qualificazioni Europa League, 23-07-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico St Gallen - Benfica con quote del match di europa league 23-07-26.

San Gallo-Benfica (Qualificazioni Europa League, 23-07-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/0UsvajR #scommesse #pronostici x.com

Pronostico San Gallo-Fiorentina: Palladino a caccia della doppietta in EuropaSan Gallo-Fiorentina è il secondo appuntamento per i viola in Conference League. La squadra di Palladino è pronta a tornare a giocare in Europa con l’obiettivo di proseguire sulla scia della vittoria ... gazzetta.it