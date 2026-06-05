Pronostico USA-Germania | una combo che può dare soddisfazioni

L’amichevole tra USA e Germania si svolgerà sabato alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Sono disponibili statistiche, notizie e probabili formazioni. La sfida tra le due nazionali potrebbe offrire spettacolo e soddisfazioni agli spettatori.

USA-Germania è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il 4-0 rifilato alla Finlandia prima di prendere il volo per il Nordamerica equivale quasi una dichiarazione di intenti. La Germania domenica scorsa a Mainz ha fatto la voce grossa in quella che è stata poco più di una sgambata: la Mannschaft di Julian Nagelsmann è apparsa già in formato Mondiale strapazzando gli scandinavi grazie ai suoi giovani talenti. In gol le stelle Musiala e Wirtz ma a rubare la scena c’ha pensato anche Undav: il centravanti dello Stoccarda, autore di ben 19 gol nell’ultima Bundesliga, ha ripagato la fiducia del commissario tecnico realizzando una doppietta, prima di lasciare il campo per un infortunio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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