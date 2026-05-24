Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni | Spero di tornare in Basilicata ma non sarà con questa serie

Massimiliano Gallo non prenderà parte alla prossima stagione della serie Imma Tataranni. L’attore napoletano, che ha interpretato un ruolo di rilievo, ha annunciato che non tornerà nella serie, aggiungendo di sperare di tornare in Basilicata in futuro, ma non con questa produzione. La conferma è arrivata attraverso dichiarazioni pubbliche. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della sua uscita o sul futuro del personaggio.

Massimiliano Gallo lascia la serie Imma Tataranni. L'attore napoletano co-protagonista con Vanessa Scalera della fortunata serie di successo Rai, ha confermato che non ci sarà in una eventuale nuova stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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