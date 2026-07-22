Nella partita di andata del secondo turno preliminare di Europa League, Hajduk Spalato e Pafos si sono affrontate. I croati dell’Hajduk, già passati da un turno preliminare, hanno affrontato la squadra cipriota. La partita si è conclusa con il risultato che mette in difficoltà l’Hajduk, riducendo le possibilità di qualificazione in vista del ritorno. La gara è stata trasmessa su una piattaforma dedicata alle competizioni europee.

Hajduk Spalato-Pafos è la gara d’andata del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla I croati dell’Hajduk hanno già dovuto affrontare un turno preliminare di Europa League. Con difficoltà – una vittoria e una sconfitta, ma il computo totale delle reti è stato a favore dei padroni di casa – ci sono riusciti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E questo è un fattore: il fatto di aver già giocato una doppia gara ufficiale, a differenza del Pafos che fino al momento ha fatto solo amichevoli, potrebbe essere senza dubbio un aiuto, almeno sotto l’aspetto fisico. Ma non solo, anche sotto quello caratteriale i croati hanno dimostrato di essere già pronti ad affrontare partite di un certo valore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Hajduk Spalato-Pafos: mettono la qualificazione in discesa

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