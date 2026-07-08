Pronostico Hajduk Spalato-Zilina | hanno brillato nelle amichevoli

Il match tra Hajduk Spalato e Zilina si disputa giovedì alle 20:00, primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27. Le due squadre hanno partecipato a diverse amichevoli, dove hanno mostrato buone prestazioni. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni, pronostici, oltre a opzioni di diretta tv e streaming.

Hajduk Spalato-Zilina è un match valido per il primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Inizia l’avventura nei preliminari di Europa League per l’Hajduk Spalato, che nonostante i 68 punti totalizzati nello scorso campionato croato si è dovuto accontentare del secondo posto. Il motivo? La Dinamo Zagabria è stata una vera e propria schiacciasassi, chiudendo addirittura a +18 sui loro rivali storici – segnando la bellezza di 93 gol – ai quali non ha lasciato neppure le briciole nella corsa al titolo. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Pronostico Hajduk Spalato-Zilina: hanno brillato nelle amichevoliHajduk Spalato-Zilina è un match di qualificazione all'Europa League e si gioca giovedì alle 20:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it