Giovedì alle 20:30 si gioca Zilina-Hajduk Spalato, ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27. La squadra slovacca ha difeso con successo il vantaggio nel match di andata, mantenendo la porta inviolata. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni.

Zilina-Hajduk Spalato è un match valido per il ritorno del primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Prometteva bene, il precampionato dell’ Hajduk Spalato. Tre vittorie nelle tre amichevoli disputate, segnando 6 gol complessivi e non subendone neppure uno. Non sorprende più di tanto, dunque, il netto successo per 2-0 sullo Zilina nell’andata del primo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Con un gol per tempo (Brajkovic, Dali) i croati hanno archiviato la pratica, costringendo gli slovacchi a una complicatissima rimonta nella gara di ritorno in Slovacchia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Zilina-Hajduk Spalato: il muro regge anche in Slovacchia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pronostico Hajduk Spalato-Zilina: hanno brillato nelle amichevoliIl match tra Hajduk Spalato e Zilina si disputa giovedì alle 20:00, primo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27.

Pronostico Paraguay-Nicaragua: stavolta il muro non reggeL’amichevole tra Paraguay e Nicaragua si disputa tra venerdì e sabato alle 00:15 ora italiana.

Temi più discussi: Hajduk Split - MŠK Žilina | pronostico & migliori quote | 09.07.2026; Hajduk-Zilina, migliori quote e pronostico; Pronostico Hajduk Spalato-Zilina: hanno brillato nelle amichevoli; Hajduk Zilina, Europa League, qualificazioni: probabili formazioni e pronostico.

Hajduk-Zilina, migliori quote e pronosticoSfida d'andata a Spalato nell'ambito di un doppio confronto che assegna un biglietto per il secondo turno preliminare di Europa League ... corrieredellosport.it

Pronostico Hajduk Spalato-Zilina: hanno brillato nelle amichevoliHajduk Spalato-Zilina è un match di qualificazione all'Europa League e si gioca giovedì alle 20:00: formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it