Martedì 21 luglio si giocano le partite di Champions League e Conference League. Tra le squadre in campo c’è anche il Fenerbahçe, che affronta un avversario ancora da definire. Le gare si svolgono in diverse località europee, con squadre che cercano di avanzare nel torneo. Sono in programma incontri di andata e ritorno, con le partite che si svolgono nel tardo pomeriggio e in serata. La competizione continua con le sfide di qualificazione.

I pronostici di martedì 21 luglio: tornano Champions League e Conference League, scende in campo tra le altre anche il Fenerbahce Il Fenerbahçe nell’ultima Super Lig turca si è dovuto nuovamente accontentare della seconda piazza, chiudendo a -3 dai rivali storici del Galatasaray e prolungando l’astinenza: sono dodici anni che i Sar? Kanaryalar non riescono a vincere il campionato e a spodestare gli odiatissimi cugini. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Questo significa che, anche quest’anno, i gialloblù dovranno passare dai preliminari per accedere alla League Phase di Champions League, sfuggita un anno fa nel drammatico spareggio di agosto con il Benfica, fallimento che finì per costare la panchina all’allora allenatore Mourinho, dopo qualche settimana curiosamente arruolato proprio dal club portoghese. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - I pronostici di martedì 21 luglio: Champions League e Conference League

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