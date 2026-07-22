Un concerto di Nek sarà l’evento principale a Grado tra il 23 e il 29 luglio, rappresentando l’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo. La settimana di eventi prevede anche iniziative legate alla tradizione, ai sapori locali, alla cultura e alle attività tra mare e laguna. La programmazione si svolge nel corso di sette giorni, con diverse occasioni di intrattenimento e approfondimento culturale.

L’arrivo di Nek, protagonista dell’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo tour estivo, sarà l’evento clou della settimana di eventi in programma a Grado dal 23 al 29 luglio: una settimana di appuntamenti dedicati alla tradizione, ai sapori del territorio, alla cultura e alle esperienze da vivere tra mare e laguna. L’appuntamento più atteso è quello con Nek – Hits. Live 2026. Una delle voci più amate della musica italiana ripercorrerà oltre trent’anni di carriera attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni, da Laura non c’è a Fatti avanti amore, passando per Lascia che io sia, Se io non avessi te, Unici e molti altri successi. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Programma appuntamenti a Grado dal 23 al 29 luglio 2026

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