Dal 17 al 23 luglio 2026, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali organizza eventi aperti al pubblico, tra cui passeggiate all’aperto per scoprire la storia urbana, sessioni di storytelling tra arte e natura e spettacoli astronomici al Planetario, alcuni anche in orario serale. Le attività si svolgono in diverse location della città e sono rivolte a tutte le età. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per alcune iniziative.

Passeggiate all’aperto alla scoperta della storia urbana, storytelling tra arte e natura e spettacoli astronomici al Planetario, anche in orario serale: l’estate culturale romana prosegue con una nuova settimana di iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Di seguito alcuni appuntamenti in calendario dal 17 al 23 luglio. Tra le proposte di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione –, sabato 18 luglio alle 9.30, per il ciclo Archeologia in Comune, si terrà una visita all’area archeologica del Sepolcro degli Scipioni, lungo il tratto urbano della via Appia Antica, alla scoperta del Sepolcro della più potente famiglia della Roma repubblicana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, appuntamenti dal 17 al 23 luglio 2026

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