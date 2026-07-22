Processione Azzurra pizza show e fuochi | il programma per la festa del Centenario del Calcio Napoli
Una grande festa per il Centenario del Calcio Napoli si svolgerà nel centro della città, con un evento gratuito organizzato dal club, Regione Campania e Comune di Napoli. La giornata inizierà alle 19.26 in piazza Carità, con una processione chiamata Azzurra, seguita da una cerimonia in piazza del Plebiscito e dalla Notte Azzurra. Durante l’evento sono previsti spettacoli, fuochi d’artificio e momenti di intrattenimento.
Il Calcio Napoli presenta con Regione Campania e Comune di Napoli il grande evento gratuito diffuso nel cuore della città. Si partirà alle 19.26 da piazza Carità, prima della cerimonia in piazza del Plebiscito e della Notte Azzurra. Napoli si prepara a celebrare un secolo di storia azzurra con “Napoli 100”, l’evento centrale delle iniziative dedicate al Centenario del Calcio Napoli. La manifestazione, organizzata dal club in coorganizzazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, si svolgerà il prossimo 1° agosto, data scelta dalla memoria collettiva partenopea per ricordare la nascita della società. La festa sarà gratuita e distribuita in diversi luoghi del centro cittadino, trasformati per una sera in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su 2anews.it
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