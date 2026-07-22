Una grande festa per il Centenario del Calcio Napoli si svolgerà nel centro della città, con un evento gratuito organizzato dal club, Regione Campania e Comune di Napoli. La giornata inizierà alle 19.26 in piazza Carità, con una processione chiamata Azzurra, seguita da una cerimonia in piazza del Plebiscito e dalla Notte Azzurra. Durante l’evento sono previsti spettacoli, fuochi d’artificio e momenti di intrattenimento.

Il Calcio Napoli presenta con Regione Campania e Comune di Napoli il grande evento gratuito diffuso nel cuore della città. Si partirà alle 19.26 da piazza Carità, prima della cerimonia in piazza del Plebiscito e della Notte Azzurra. Napoli si prepara a celebrare un secolo di storia azzurra con “Napoli 100”, l’evento centrale delle iniziative dedicate al Centenario del Calcio Napoli. La manifestazione, organizzata dal club in coorganizzazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, si svolgerà il prossimo 1° agosto, data scelta dalla memoria collettiva partenopea per ricordare la nascita della società. La festa sarà gratuita e distribuita in diversi luoghi del centro cittadino, trasformati per una sera in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Processione Azzurra, pizza, show e fuochi: il programma per la festa del Centenario del Calcio Napoli

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