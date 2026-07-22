Il programma delle celebrazioni per il centenario del Napoli prevede una processione e l’accensione di fuochi d’artificio il primo agosto 2026. La squadra lascerà il ritiro di Castel di Sangro e tornerà a Napoli per partecipare alla serata. La data segna il completamento centenario del club. La festa si svolgerà con eventi pubblici e momenti di celebrazione lungo le strade della città.

Il Napoli ha diffuso il programma delle celebrazioni del centenario del Napoli che cadrà sabato 1° agosto 2026. Ricordiamo che la squadra lascerà il ritiro di Castel di Sangro per tornare a Napoli e partecipare alla serata. La Processione Azzurra. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 19:26 da Piazza Carità, luogo profondamente legato alle origini del Club e alla sua prima sede sociale. A scandire l’apertura del Centenario saranno i rintocchi delle campane di cento chiese della città, in un unico richiamo capace di attraversare Napoli e coinvolgerne l’intera comunità, insieme a una scenografica Fumata Azzurra, che darà ufficialmente il via all’evento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Dalla processione ai fuochi d’artificio: il programma delle celebrazioni del centenario del Napoli (1° agosto 2026)

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Mazzarino, fuochi d'artificio Signore dell'Olmo 2026

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