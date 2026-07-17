Festa del Mare a Terracina dai Queen alla processione con i fuochi | il programma del weekend

A Terracina si conclude il fine settimana dedicato alla Festa del Mare con una serie di eventi. Dopo le serate con musica dei Queen, si terrà una processione sul mare seguita dai tradizionali fuochi d’artificio. La manifestazione coinvolge musica, spettacoli e riti religiosi legati alla tradizione marittima locale. Le giornate di festa si sono svolte nel corso del weekend, attirando numerosi partecipanti e visitatori.

Terracina, 17 luglio 2026 – Il rock dei Queen, la processione sul mare e i fuochi d’artificio. La Festa del Mare di Terracina entra nel suo fine settimana conclusivo con tre giornate che uniranno musica, spettacolo e una delle tradizioni religiose più sentite dalla marineria locale. La manifestazione, organizzata in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmelo, proseguirà fino a domenica 19 luglio tra il Villaggio del Pescatore di piazzale Stella Polare, la Chiesa del Santissimo Salvatore e la Spiaggia di Levante. ReQueen in concerto a Terracina venerdì 17 luglio. Il programma di venerdì si aprirà alle 19 con l’omaggio floreale alla Madonna del Carmelo sui fondali marini, curato dall’Asd Pesca Sportivi Terracinesi del Lungolinea con la partecipazione dell’associazione Posidonia e di altri diportisti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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