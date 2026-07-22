La Prisma Taranto Volley ha annunciato l’ingaggio dello schiacciatore Andrea Cosimo Vacca, proveniente dal vivaio pugliese. La società continua a puntare sui giovani e si rafforza con un atleta locale per la prossima stagione di Serie C. La scelta si inserisce nella strategia di valorizzare i talenti del territorio e consolidare il roster con giovani promesse. Vacca si unisce così ai nuovi acquisti che la squadra ha già annunciato.

Tarantini Time Quotidiano La Prisma Taranto Volley continua a investire sui giovani e guarda ancora al territorio per costruire il roster che affronterà il prossimo campionato di Serie C. L’ultimo innesto è quello dello schiacciatore Andrea Cosimo Vacca, classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti della pallavolo pugliese. Nato a Taranto il 27 agosto 2007 e alto 190 centimetri, Vacca arriva in rossoblù dopo un percorso di crescita che lo ha visto protagonista in diverse realtà del panorama giovanile e senior. I primi passi li ha mossi con la Frascolla, prima di trasferirsi alla Materdomini, dove con l’Under 15 ha conquistato un prestigioso terzo posto alle finali nazionali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Prisma Taranto, un altro talento del vivaio pugliese: arriva lo schiacciatore Andrea Cosimo Vacca

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