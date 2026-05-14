I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata una guida dettagliata rivolta a insegnanti e personale ATA, sia di ruolo che precario, che chiarisce aspetti come aspettative, congedi, permessi, uso del 104, ferie e malattie. Il documento fornisce informazioni precise e aggiornate su come accedere e usufruire di queste tutele, senza ricorrere a interpretazioni soggettive. La guida rappresenta uno strumento utile per il personale scolastico che desidera conoscere con precisione i propri diritti e le procedure da seguire in diverse situazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temi più discussi: Docente con supplenza art. 47 può richiedere aspettativa?; Concorso PNRR3: quali sono i diritti dei vincitori?; Ferie docenti durante le lezioni: la sentenza del Tribunale di Vicenza riconosce un diritto pieno e vieta modifiche unilaterali dell’amministrazione scolastica, il CNDDU ne evidenzia la portata; Segnalazioni anonime contro i docenti, il TAR riconosce il diritto dell’insegnante a conoscere contenuto e autore delle accuse.

i diritti di docentiDocenti fuori sede in crisi: il caro vita minaccia la stabilità economica e socialeIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani chiede interventi urgenti per i docenti fuorisede, colpiti dal carovita e da condizioni economiche insostenibili. maremmanews.it

i diritti di docentiNuova vittoria per i docenti: il Tribunale riconosce ancora il diritto alla Carta del Docente per i precari della scuolaAncora una significativa affermazione giudiziaria per la tutela dei diritti dei docenti precari. Con sentenza pubblicata il 7 maggio 2026, il Tribunale del Lavoro di Agrigento, ha accolto il ricorso p ... scrivolibero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web