La benzina costa in media 1,941 euro al litro, mentre il diesel si ferma a 2,093 euro. La provincia più cara per i carburanti è Bolzano, dove i prezzi sono più alti rispetto ad altre zone del paese. La rilevazione quotidiana delle 8.30 segnala queste cifre aggiornate in tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.941 per la benzina, 2.093 per il diesel, 0.775 per il gpl, 1.585 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.081 Benzina SELF 1.938 GPL SERVITO 0.769 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.941, diesel a 2.093. La provincia più cara è Bolzano

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