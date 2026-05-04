Prezzo dei carburanti benzina a 1.816 diesel a 2.053 La provincia più cara è Bolzano

Oggi il prezzo della benzina si attesta a 1,816 euro al litro, mentre il diesel costa 2,053 euro. La provincia con i prezzi più elevati è Bolzano. Da questa mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti quotidiani sui costi dei carburanti nelle diverse regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.816 per la benzina, 2.053 per il diesel, 0.819 per il gpl, 1.590 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 04 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.051 Benzina SELF 1.798 GPL SERVITO 0.802 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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