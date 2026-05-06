Oggi il prezzo della benzina si attesta a 1,901 euro al litro, mentre il diesel si trova a 2,052 euro. Tra le province italiane, quella con i costi più elevati è Bolzano. La piattaforma QuiFinanza fornisce quotidianamente aggiornamenti sul costo dei carburanti in tutte le regioni, con la pubblicazione delle cifre a partire dalle 8.30 del mattino.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.901 per la benzina, 2.052 per il diesel, 0.828 per il gpl, 1.587 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 06 maggio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.050 Benzina SELF 1.891 GPL SERVITO 0.814 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.901, diesel a 2.052. La provincia più cara è Bolzano

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