Stop al taglio delle accise i prezzi dei carburanti aumentano | nuovo bonus dal Governo

Il governo ha annunciato la fine del taglio delle accise sui carburanti, che dopo mesi di proroghe e oltre due miliardi di euro spesi, si conclude. Di conseguenza, i prezzi dei carburanti sono aumentati. Contestualmente, viene introdotto un nuovo bonus per i consumatori. La misura si inserisce nel quadro delle politiche di gestione del mercato energetico e dei costi per i cittadini.

Dopo mesi di proroghe e oltre due miliardi di euro spesi, il capitolo del taglio delle accise sui carburanti volge al termine. L’ultima misura in vigore scade sabato 6 giugno 2026, e questa volta la proroga non è più sul tavolo. Il governo Meloni ha scelto di cambiare approccio: stop agli sconti alla pompa, e via ad aiuti più mirati, che guarda alle famiglie con redditi bassi. Cosa cambia dal 7 giugno. Scadrà domani il taglio delle accise sui carburanti, e in assenza di interventi da parte del governo i prezzi di benzina e gasolio torneranno a salire sulla rete, con la verde che raggiungerà in media 1,98 euro al litro (2,02 euro in autostrada), mentre il diesel si attesterà a 2,10 euro (2,19 euro in autostrada). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Meloni proroga il taglio delle accise: stop rincari carburanti fino al 1° maggio

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