Giovedì 23 luglio, a Milano e in Lombardia, il cielo sarà sereno con temperature massime di circa 31°C. La giornata inizierà con circa 21°C prima dell’alba. La regione sarà sotto l’effetto di un regime di alta pressione, che garantirà condizioni di bel tempo senza particolari variazioni di temperatura.

Regime di alta pressione sulla Lombardia. Giovedì 23 luglio, a Milano la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. La temperatura più alta toccherà i 31°C, poco prima dell'alba ci saranno circa 21°C. Anche sul resto della Lombardia il bel tempo sarà prevalente e il caldo accettabile. Nessuna novità per venerdì 24 luglio, infatti sia a Milano sia sul resto della regione avremo condizioni di tempo stabile con cielo poco nuvoloso. Temperature che non subiranno variazioni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo giovedì 23 luglio: a Milano e in Lombardia continua il bel tempo e il caldo non è esagerato

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