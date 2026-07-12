Previsioni meteo lunedì 13 luglio a Milano e in Lombardia bel tempo e temperature a 35 gradi

Da milano.corriere.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lunedì 13 luglio a Milano e in Lombardia si prevede una giornata di bel tempo con sole intenso. La pressione atmosferica rimarrà stabile durante tutto il giorno. Le temperature massime raggiungeranno i 34 gradi, mentre i valori minimi si manterranno intorno ai 25 gradi. Il cielo sarà sereno e privo di nuvole, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

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Pressione stabile. Lunedì 13 luglio, a Milano avremo una giornata soleggiata con una temperatura massima di 34 gradi. Valori minimi intorno a 25 gradi. Anche sul resto della Lombardia bel tempo sarà prevalente. Si toccheranno punte di 35 gradi di giorno.  Martedì 14 luglio, sia a Milano che sul resto della Lombardia bel tempo, cielo poco nuvoloso e temperature ancora una volta sui 35 gradi in pianura. Da segnalare soltanto qualche isolato temporale sulle vette alpine. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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