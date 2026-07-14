Mercoledì 15 luglio a Milano il cielo sarà in prevalenza sereno durante il giorno, ma in serata e nella notte arriveranno temporali intensi. La pressione atmosferica sarà instabile nel corso della giornata. Giovedì il cielo si farà di nuovo limpido e soleggiato.

Pressione non così salda. Mercoledì 15 luglio a Milano bel tempo prevalente per gran parte del giorno; in serata e poi nella notte successiva è atteso un temporale forte. Sul resto della regione, temporali su Alpi e Prealpi, in locale estensione verso le pianure. Temperature massime grossomodo stazionarie. Giovedì, sul capoluogo della Lombardia il tempo migliora e la giornata sarà soleggiata e calda. Sul resto della regione potranno formarsi dei temporali sui monti. Più stabile invece altrove. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Previsioni meteo mercoledì 15 luglio, a Milano e in Lombardia bel tempo ma temporali a sera. Giovedì torna il sole

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Mercoledì 01 luglio 2026

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