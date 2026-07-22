Un uomo che aveva tentato di rubare a dei turisti sotto la Torre è stato sorpreso e ha reagito ferendo un vigile. L’intervento si è concluso con il trasferimento in ospedale del vigile, coinvolto durante l’episodio. L’incidente si è verificato in una zona molto frequentata, in un periodo di alta affluenza turistica e con temperature elevate. La polizia ha arrestato il sospetto, che è stato portato in custodia.

Pisa, 22 luglio 2026 – Un intervento sotto la Torre finito poi in ospedale, nelle giornate calde, non solo per le temperature, ma anche per le presenze in zona Duomo. Boom di turisti nella piazza dei Miracoli. In questo contesto la polizia municipale ha intensificato i controlli sapendo che con i visitatori sono in aumento anche i borseggiatori. Hanno notato un uomo ritenuto uno dei sospettati e hanno deciso di verificare la sua identità. Ma il controllo a un certo punto ha preso una strada inattesa perché il 50enne, residente a Montecatini Terme, ha opposto resistenza. Gli agenti - questa la ricostruzione - gli hanno chiesto di aprire lo zaino, proprio perché pensavano che potesse aver partecipato a un furto avvenuto poco prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Preso il ladro dei turisti: reagisce e ferisce vigile

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