Preso il ladro dei Gratta e vinci Scoperto dai carabinieri l’autore dei colpi seriali nelle ricevitorie

I carabinieri di Lucca hanno individuato l’autore di una serie di furti nelle ricevitorie di gratta e vinci. Le indagini sono partite dopo aver raccolto elementi che hanno portato all’identificazione del sospettato, che si trovava già noto alle forze dell’ordine. Durante le verifiche, sono stati trovati e sequestrati alcuni dei biglietti sottratti. L’uomo è stato portato in caserma e ora si attende l’esito delle procedure legali. Nessuna informazione è stata rilasciata su eventuali motivazioni o altre circostanze.

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Lucca, 17 maggio 2026 – Affetto da un’insanabile ludopatia o semplicemente un ladruncolo convinto di arricchirsi facilmente? Di sicuro il suo “gioco“ è stato scoperto dai carabinieri di Lucca. E’ stato infatti smascherato e arrestato dai carabinieri il ladro dei “Gratta e vinci” che colpiva in molte ricevitorie della provincia. Le indagini e l'arresto. Giovedì mattina, nella Casa Circondariale di Pisa, i Carabinieri della Stazione di San Lorenzo a Vaccoli hanno infatti notificato a un 47enne domiciliato a Cascina, disoccupato, con precedenti penali, detenuto per altra causa, un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il reato di furto aggravato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Preso il ladro dei “Gratta e vinci”. Scoperto dai carabinieri l’autore dei colpi seriali nelle ricevitorie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA DANCING SERBIAN LADY SI NASCONDE NELLA NOSTRA NUOVA CASA DA RISTRUTTURARE! Sullo stesso argomento Sgominata banda di rapinatori: Gratta e vinci e telecamere portano i Carabinieri sulle tracce dei criminaliLe indagini sulla feroce rapina nel Ravennate portano a tre arresti e una denuncia. Fine dei furti seriali: 41enne ai domiciliari dopo anni di colpiUn uomo di 41 anni, già noto alle autorità locali, è stato sottoposto a misure restrittive nelle ultime ore per una serie di furti aggravati commessi... Preso il ladro dei Gratta e vinci. Scoperto dai carabinieri l’autore dei colpi seriali nelle ricevitorieE’ un 47enne di Cascina: prima distraeva i titolari chiedendo stecche di sigarette, poi arraffava interi blocchi di tagliandi. Si spostava con auto a noleggio. E’ accusato di almeno otto colpi in prov ... lanazione.it Divisione ideale dei livelli tra ladro gloomstalker reddit Rubava auto in tutta la provincia, preso il ladro: ha 16 anniHa solo 16 anni ma l'età non gli vietava di scorrazzare per la provincia, con l'obiettivo di rubare auto da più comuni del territorio salernitano. E' finito ... ilmattino.it