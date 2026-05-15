Torino 73enne reagisce allo scippo | rincorre il ladro e permette il suo arresto

Nella zona della Gran Madre a Torino, una donna di 73 anni è stata scippata della collana durante il giorno. Dopo il furto, l'anziana ha inseguito il ladro, riuscendo a bloccarlo e permettendo l'arresto da parte delle forze dell'ordine. La scena si è svolta tra momenti di tensione e sforzi della vittima per recuperare l'oggetto sottratto. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche della città.

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