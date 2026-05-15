Torino 73enne reagisce allo scippo | rincorre il ladro e permette il suo arresto
Nella zona della Gran Madre a Torino, una donna di 73 anni è stata scippata della collana durante il giorno. Dopo il furto, l'anziana ha inseguito il ladro, riuscendo a bloccarlo e permettendo l'arresto da parte delle forze dell'ordine. La scena si è svolta tra momenti di tensione e sforzi della vittima per recuperare l'oggetto sottratto. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla sicurezza nelle aree pubbliche della città.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scippata della collanina in pieno giorno Momenti di tensione nella zona della Gran Madre, a Torino, dove una donna di 73 anni è stata vittima di un furto con strappo mentre camminava in strada. Due giovani si sono avvicinati all’anziana con l’obiettivo di sottrarle una collana d’oro dal valore di circa mille euro. Il colpo è avvenuto poco dopo le 9 del mattino tra via Monferrato e via Santorre Santarosa. Uno dei due malviventi, che si muoveva anche con un monopattino, è riuscito a strappare il gioiello dal collo della donna prima di tentare la fuga. La reazione della donna sorprende i rapinatori Nonostante lo shock, la 73enne ha deciso di reagire immediatamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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