Preferenze Meloni rilancia

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un vertice di maggioranza, si è discusso delle questioni energetiche, della crisi nel Golfo e del deficit in Europa. La discussione si è concentrata sulle preferenze politiche e sulle strategie future, con un focus sulla gestione delle bollette e delle tensioni internazionali. La comunicazione ufficiale ha presentato la riunione come un momento di confronto su questi temi, senza dettagli specifici sulle decisioni prese.

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C’è il paravento delle bollette e c’è la realtà della politica. La narrazione ufficiale descrive un vertice di maggioranza su caro-energia, crisi nel Golfo e deficit europei. Dietro le porte chiuse del tavolo di metà giornata, però, l’incontro tra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi nasconde il vero piatto forte della premier: un ultimatum sulle preferenze al Senato. Non si tratta: se la legge cade, la maggioranza va a casa. La minaccia delle urne non è più solo un fantasma per spaventare gli alleati. Il ruolino di marcia è blindato: emendamenti prima delle ferie in commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama e approdo in aula all’inizio di settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Vannacci contro Meloni: Le preferenze sono sparite!

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