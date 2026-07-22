preferenze meloni rilancia

Notizia in breve

Durante un vertice di maggioranza, si è discusso delle questioni energetiche, della crisi nel Golfo e del deficit in Europa. La discussione si è concentrata sulle preferenze politiche e sulle strategie future, con un focus sulla gestione delle bollette e delle tensioni internazionali. La comunicazione ufficiale ha presentato la riunione come un momento di confronto su questi temi, senza dettagli specifici sulle decisioni prese.