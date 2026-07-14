Meloni rilancia sulle preferenze | Nessun voto segreto ogni partito si assuma le proprie responsabilità

Notizia in breve

La presidente del Consiglio ha affermato che non ci sarà voto segreto sulle preferenze nella riforma della legge elettorale. Ha invitato le opposizioni a non chiedere il voto segreto durante l’esame dell’emendamento. Meloni ha sottolineato che ogni partito deve assumersi le proprie responsabilità sulla questione. La posizione è stata ribadita durante un intervento pubblico dedicato al tema delle preferenze e della trasparenza nel voto.