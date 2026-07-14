Meloni rilancia sulle preferenze | Nessun voto segreto ogni partito si assuma le proprie responsabilità

Da dayitalianews.com 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presidente del Consiglio ha affermato che non ci sarà voto segreto sulle preferenze nella riforma della legge elettorale. Ha invitato le opposizioni a non chiedere il voto segreto durante l’esame dell’emendamento. Meloni ha sottolineato che ogni partito deve assumersi le proprie responsabilità sulla questione. La posizione è stata ribadita durante un intervento pubblico dedicato al tema delle preferenze e della trasparenza nel voto.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione della presidente del Consiglio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito con fermezza la propria posizione sul tema della riforma della legge elettorale, lanciando un appello alle opposizioni affinché non venga richiesto il voto segreto durante l’esame dell’emendamento sulle preferenze. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, la premier ha sintetizzato il suo orientamento con uno slogan chiaro: «Sì alle preferenze, no al voto segreto», sottolineando che ogni forza politica dovrebbe assumersi apertamente la responsabilità delle proprie decisioni davanti ai cittadini. L’emendamento sulle preferenze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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