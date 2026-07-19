Un generale ha pubblicato un video sui social in cui, in canottiera nera e con due meloni in mano, invita a ripresentare al Senato la proposta di reintrodurre il voto di preferenza. Nel messaggio, afferma che si dovrebbe “restituire la sovranità al popolo”. La pubblicazione ha suscitato attenzione nel dibattito sulla riforma della legge elettorale.

Roberto Vannacci torna a intervenire nel dibattito sulla riforma della legge elettorale con un messaggio pubblicato sui social. In un video in cui appare in canottiera nera mentre tiene in mano due meloni, il generale invita a ripresentare al Senato la proposta per reintrodurre il voto di preferenza. L’appello dopo il voto alla Camera. Nel filmato, Vannacci sostiene che sia ancora possibile modificare il testo della riforma e rilancia la battaglia politica sulla possibilità per gli elettori di esprimere le preferenze. “Possiamo ancora rendere la sovranità al popolo. Chi può, tiri fuori gli attributi e riproponiamo insieme le preferenze”, afferma nel video, aggiungendo che “la sovranità al popolo può ancora essere restituita” e che, a suo giudizio, “ci vuole solo coraggio”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci rilancia le preferenze con un video social: “Restituiamo la sovranità al popolo”

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