Venerdì scadrà il contratto del primo dei cinque lavoratori precari impiegati nella Biblioteca Delfini. La Cisl Fp Emilia Centrale ha chiesto da tempo una soluzione stabile per questi dipendenti. Dopo questa data, anche altri quattro contratti sono in scadenza nel giro di poche settimane. Non sono stati annunciati rinnovi o proroghe per nessuno di loro.

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Venerdì scadrà il contratto del primo dei cinque lavoratori precari della Biblioteca Delfini per i quali la Cisl Fp Emilia Centrale chiede da mesi una prospettiva di stabilizzazione. Nei mesi a venire anche gli altri quattro contratti arriveranno progressivamente a scadenza. Dopo la diffida al Comune, la mobilitazione, la raccolta firme e gli incontri in Prefettura, ora sono gli stessi dipendenti della Biblioteca a prendere la parola. In una lettera raccontano ciò che rischia di andare perduto: posti di lavoro, competenze, relazioni e continuità costruite negli anni. "Il 24 luglio non scadrà soltanto un contratto – si legge nella lettera –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Precari in biblioteca Delfini . Venerdì il primo addio. Poi altri quattro in scadenza

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