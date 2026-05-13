Biblioteca Delfini è scontro tra sindacati e Comune sui lavoratori precari
A Modena, i rappresentanti dei lavoratori della biblioteca Delfini hanno annunciato uno stato di agitazione nei confronti del Comune, contestando la mancanza di impegni concreti per il riconoscimento della stabilità dei contratti precari. La questione coinvolge direttamente i dipendenti in servizio presso la struttura, che chiedono una soluzione definitiva al loro status lavorativo. La disputa si inserisce in un confronto più ampio tra sindacati e amministrazione comunale riguardo alle condizioni di lavoro.
Sulla Delfini i sindacati 'dichiarano guerra' al Comune di Modena. Motivo dello scontro i dipendenti 'precari' per cui non ci sarebbe nessuna intenzione di giungere alla stabilità."In Prefettura - spiegano Cisl Fp Emilia Centrale - è caduta la maschera: l’assessorato alla Cultura del Comune di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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