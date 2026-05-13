Precari alla Delfini il Comune replica al sindacato | Affermazioni che sorprendono Nel futuro bando clausola sociale e migliore contratto

Il Comune ha risposto alle dichiarazioni dei sindacati riguardo alla situazione dei lavoratori precari presso l’azienda Delfini. La replica arriva pochi giorni dopo le affermazioni dei rappresentanti sindacali, che avevano sollevato preoccupazioni sulla condizione dei dipendenti. Nel comunicato, il Comune ha dichiarato che le affermazioni sono sorprendenti e ha annunciato che nel prossimo bando verranno inserite una clausola sociale e miglioramenti contrattuali.

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