Precari alla Delfini il Comune replica al sindacato | Affermazioni che sorprendono Nel futuro bando clausola sociale e migliore contratto
Il Comune ha risposto alle dichiarazioni dei sindacati riguardo alla situazione dei lavoratori precari presso l’azienda Delfini. La replica arriva pochi giorni dopo le affermazioni dei rappresentanti sindacali, che avevano sollevato preoccupazioni sulla condizione dei dipendenti. Nel comunicato, il Comune ha dichiarato che le affermazioni sono sorprendenti e ha annunciato che nel prossimo bando verranno inserite una clausola sociale e miglioramenti contrattuali.
A stretto giro dall'uscita dei sindacati, ecco la replica del Comune sulla vicenda dei precari alla Delfini."L'Amministrazione Comunale legge con sorpresa le affermazioni della Cisl Fp Emilia Centrale che seguono al tavolo di conciliazione che si è svolto ieri, martedì 12 maggio, nella sede della.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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