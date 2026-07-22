Un uomo di 44 anni è stato denunciato dopo aver sottratto il portafoglio di un invitato durante una festa di diciottesimo compleanno. Pochi minuti dopo, ha utilizzato le carte di credito trovate nel portafoglio per fare rifornimento di carburante e altri pagamenti. La polizia ha identificato e denunciato l'individuo sulla base delle testimonianze e delle verifiche sui pagamenti effettuati.

Avrebbe rubato il portafoglio a un invitato durante una festa per un diciottesimo compleanno e, pochi minuti dopo, avrebbe utilizzato le carte di credito contenute all'interno per effettuare alcuni pagamenti. Al termine delle indagini, i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico hanno denunciato un 44enne di Pozzuoli, accusato di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. L'episodio risale alla notte tra il 2 e il 3 luglio, quando un giovane di Santa Maria a Vico stava partecipando a una festa in una struttura ricettiva di Pozzuoli. Solo al termine della serata si è accorto di non avere più il portafoglio, pensando inizialmente di averlo dimenticato a casa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pozzuoli, ruba il portafoglio durante festa di 18 anni e usa le carte per fare rifornimento: denunciato 44enne

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