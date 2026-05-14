Ruba le carte di credito a un' anziana al centro commerciale e va a fare shopping
Un uomo ha sottratto il portafoglio a una donna di 77 anni in un centro commerciale e ha utilizzato le sue carte di credito per fare acquisti. L’episodio è avvenuto tra le vetrine di Euroma2, quando l’anziana si è distratta. L’uomo ha quindi approfittato di quel momento per appropriarsi del portafoglio e, successivamente, ha effettuato acquisti con le carte di credito della vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Ha approfittato di un attimo di distrazione tra le vetrine di Euroma2 per sfilare il portafoglio a una pensionata di 77 anni, per poi darsi allo shopping compulsivo usando le carte di credito della vittima. La corsa agli acquisti di un 33enne sudanese si è conclusa però all'interno dello stesso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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