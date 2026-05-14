Ruba le carte di credito a un' anziana al centro commerciale e va a fare shopping

Un uomo ha sottratto il portafoglio a una donna di 77 anni in un centro commerciale e ha utilizzato le sue carte di credito per fare acquisti. L’episodio è avvenuto tra le vetrine di Euroma2, quando l’anziana si è distratta. L’uomo ha quindi approfittato di quel momento per appropriarsi del portafoglio e, successivamente, ha effettuato acquisti con le carte di credito della vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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