A Castelnovo Sotto, un uomo è stato denunciato dopo aver sottratto il portafoglio di un giardiniere all’interno di un’azienda. L’episodio è avvenuto mentre il lavoratore era impegnato in operazioni di manutenzione e si è verificato nel corso della giornata. La polizia ha identificato il responsabile e ha proceduto con le formalità di legge. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 12 maggio 2026 – E’ entrato in un’azienda e, approfittando della distrazione di un giardiniere che era impegnato in manutenzioni, avrebbe rubato il portafoglio del lavoratore. Poco dopo la titolare dell’area – un’azienda con annessa abitazione – aveva segnalato la presenza di uno sconosciuto nella sua proprietà. E allo stesso tempo il giardiniere si era accorto della sparizione del portafoglio. Inizialmente aveva pensato a uno smarrimento, poi è emersa una realtà ben diversa. Era accaduto a fine febbraio. I carabinieri di Castelnovo Sotto, che hanno indagato sulla vicenda, attraverso le immagini della videosorveglianza hanno ricostruito quanto accaduto, identificando un uomo di 54 anni, domiciliato a Castelnovo Sotto, ora denunciato per violazione di domicilio e furto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, ruba portafoglio a giardiniere e viene denunciato

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