Un tentato furto è avvenuto in una residenza con bambini presenti, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, all’interno dell’abitazione c’erano i figli della proprietaria al momento dell’irruzione. La presenza di una possibile talpa all’interno della cerchia familiare o di persone vicine viene considerata come una delle ipotesi principali. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Momenti di grande tensione hanno sconvolto la famiglia di Wanda Nara, protagonista di un episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quella che doveva essere una normale serata si è trasformata in un evento carico di paura, soprattutto per la presenza in casa dei suoi familiari. Mentre proseguono le indagini, emergono nuovi dettagli che rendono la vicenda ancora più delicata. Furto nella villa di Wanda Nara: cosa è successo. Al momento del furto Wanda Nara si trovava a New York per motivi di lavoro, mentre nella villa di Galliate, in provincia di Novara, erano presenti i suoi cinque figli insieme alla madre Nora Colosimo.... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Poteva finire in tragedia: furto a casa di Wanda Nara, ma all’interno c’erano i figli, l’ipotesi della talpa è sconvolgente

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