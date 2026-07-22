La Regione Marche ha approvato l’attivazione permanente della postazione di soccorso di Sant’Elpidio a Mare, che opererà 24 ore su 24 anche dopo la stagione estiva. La decisione riguarda l’estensione definitiva dell’attività della Potes Msi infermieristica, rafforzando così il sistema di emergenza e la presenza sanitaria nella zona. La postazione continuerà a garantire assistenza continua per i cittadini.

La postazione di soccorso di Sant’Elpidio a Mare resterà attiva 24 ore su 24, anche dopo la stagione estiva. La Regione Marche ha infatti dato il via libera all’estensione definitiva dell’attività della Potes Msi infermieristica, rafforzando così la rete dell’emergenza-urgenza e la presenza sanitaria sul territorio. Formalmente la postazione, composta da un infermiere e da un autista-soccorritore, garantiva un servizio 12 ore, dalle 20 alle 8, mentre durante l’estate era stata potenziata alle 24 ore. Ora il servizio H24 diventa stabile, con l’obiettivo di assicurare una risposta più tempestiva alle emergenze nell’intero arco della giornata. Un provvedimento fortemente sostenuto dall’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Potes 24 ore su 24. L’ok dalla Regione

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