Rozzano arriva Sofia | l’IA che assiste i cittadini 24 ore su 24
A Rozzano è stata introdotta Sofia, un'intelligenza artificiale progettata per assistere i cittadini 24 ore su 24. La tecnologia è in grado di aiutare a risolvere questioni burocratiche, offrendo supporto continuo. Sofia può comunicare in diverse lingue per facilitare l’interazione con i residenti di varia provenienza. La presenza di questa IA mira a rendere più accessibili i servizi pubblici, rispondendo alle richieste di chi vive nel comune.
? Punti chiave Come può un'intelligenza artificiale risolvere i problemi burocratici dei cittadini?. Quali lingue può parlare Sofia per aiutare i residenti di Rozzano?. Perché l'amministrazione ha deciso di affidare i servizi al software?. Cosa accadrà al rapporto umano con gli impiegati comunali dopo Sofia?.? In Breve Sofia gestisce richieste multilingue via testo o voce sul sito di Rozzano.. L'assistente segue il modello sperimentale già adottato nel comune di San Donato.. L'automazione delle pratiche burocratiche punta a liberare risorse per compiti complessi.. Il servizio garantisce assistenza digitale sette giorni su sette per i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
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