I termini per la vendita dei posti auto al Tulipano sono stati riaperti, mentre sono stati riattivati anche quelli per il Curiel. L’amministrazione comunale sta cercando di vendere i parcheggi in proprietà situati negli interrati di alcune strutture realizzate nel corso degli anni in città. La decisione riguarda alcune aree di sosta e mira a ridurre la presenza di posti auto di proprietà pubblica in determinate zone.

Parcheggi in vendita. È uno dei percorsi intrapresi dall’amministrazione comunale per liberarsi dei posti auto in proprietà presenti negli interrati di alcune opere realizzate nel tempo in città. L’ultimo lotto di posteggi in vendita appartiene al parcheggio del residence Tulipano. L’amministrazione comunale ha deciso di indire un’ asta pubblica per l’alienazione di sedici posti auto. I posti si trovano al primo piano interrato del condominio Tulipano, nel quadrilatero compreso tra viale Verdi, viale Tasso e viale Monti. Le persone interessate potranno acquistare i singoli lotti, dunque anche un solo posto auto. L’accesso al parcheggio avviene da viale Monti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Posti auto in vendita al Tulipano. Riaperti i termini per il Curiel

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