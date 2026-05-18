Parcheggio multipiano Piazzale Curiel al via la fase decisiva per l’acquisto definitivo di box e posti auto

L’amministrazione comunale di Riccione ha avviato la fase conclusiva della procedura di vendita dei box, dei posti auto e dei ripostigli presenti nel parcheggio multipiano interrato “Piazzale Curiel”. La procedura riguarda l’alienazione della proprietà del suolo e si trova ora nella sua fase finale. Non sono ancora stati comunicati i dettagli sull’offerta o sui tempi di completamento dell’operazione. La scelta di procedere con la vendita è stata ufficializzata dall’ente locale.

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