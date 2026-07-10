Parcheggio Curiel venduti oltre 100 posti auto interrati

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha venduto più di 100 posti auto interrati nel parcheggio Curiel, realizzato oltre vent’anni fa vicino a viale Ceccarini. L’operazione ha generato un incasso di circa un milione di euro. La vendita riguarda esclusivamente posti auto e non l’intera struttura. La decisione di cedere i posti è stata confermata dall’amministrazione locale. La gestione dei parcheggi continuerà secondo le modalità attuali, senza modifiche alle tariffe o ai servizi.

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Un milione di euro dai parcheggi del Curiel. E’ quanto andrà a incassare il Comune attraverso la vendita dei posti auto del parcheggio interrato realizzato più di venti anni fa a ridosso di viale Ceccarini. La procedura di alienazione di garage e posti auto è avvenuta partendo da prezzi bassi perché i concessionari hanno in mano una concessione cinquantennale di utilizzo, solo in parte utilizzata. In palio il Comune metteva la nuda proprietà dei posti auto. Il totale dei posteggi arriva a 380, ma non tutti i titolari si sono fatti avanti per l’acquisto. Come riportano gli atti comunali relativi alla chiusura della procedura di vendita, si sono fatti avanti 103 concessionari di altrettanti posteggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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