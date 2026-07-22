Il mare è grande e il porto è piccolo. Per cui si lotta per un metro d’ acqua. E’ quello che sta accadendo in questo momento di transizione alla guida dell’ Autorità Portuale con l’ arrivo di Mirco Carloni. Ieri e’ stata inoltrata una lettera indirizzata al nuovo presidente ed inviata da Paolo Gorini della Goro tour, e cioè la società che organizza il traghetto veloce per la Croazia, le navi con i crocieristi americani ed ora anche la fermata alla. stazione di Pesaro del grande veliero Royal Clipper con oltre 250 passeggeri a bordo. Scrive Gorini a Carloni: "Siamo venuti a conoscenza dalla stampa locale che il cantiere navale Rossini è intenzionato a richiedere ulteriori spazi acquei in concessione nella darsena commerciale per l’ ormeggio di yacht di 50 metri di lunghezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto, la guerra degli ormeggi. Goro Tour contro il cantiere Rossini: "Se togliete gli spazi, addio crociere"

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