Un’isola al terminal crociere Firmato il contratto del dolphin garantirà ormeggi più sicuri

Ieri mattina nel porto di Ravenna è stato firmato un contratto che riguarda l’isola al terminal crociere, con l’obiettivo di garantire ormeggi più sicuri per le navi in transito. L’evento si è concentrato sulle questioni legate alle infrastrutture e alla pianificazione portuale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza durante le operazioni di ormeggio e sbarco. La firma segna un passo importante in questa direzione.

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Una mattinata, quella di ieri, dedicata alla sicurezza nel porto di Ravenna, tra infrastrutture e pianificazione. Due i momenti diversi, ma legati dallo stesso filo conduttore: crescita dello scalo e tutela delle operazioni possono procedere insieme. È stato firmato infatti il contratto per la realizzazione del dolphin al terminal crociere di Porto Corsini, un’opera che garantirà ormeggi più sicuri alle navi di grandi dimensioni anche in condizioni meteo difficili. Ad aggiudicarsi l’appalto il Consorzio Stabile Fenix di Bologna, la consorziata esecutrice è la società Vie Sotterranee Srl di Roma, per un investimento di circa 2,5 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un’isola al terminal crociere. Firmato il contratto del dolphin, garantirà ormeggi più sicuri Notizie correlate Gestione della disabilità. Formazione del personale al Terminal CrociereConcluse al Terminal Crociere di Largo Fiorillo della Società Spezia & Carrara Cruise Terminal le lezioni del corso di formazione sulla gestione... Ravenna protagonista al "Seatrade" di Miami: al terminal crociere il premio Oscar dei porti 2026Si è appena conclusa a Miami “Seatrade Cruise Global”, il più importante evento crocieristico a livello mondiale che si svolge ogni anno richiamando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Un’isola al terminal crociere. Firmato il contratto del dolphin, garantirà ormeggi più sicuri; Accordo sull’autotrasporto container al porto di Ravenna; Trump alza la pressione: Cuba nel mirino con sanzioni su energia, finanza e petrolio. Croazia e Bosnia firmano un accordo per un nuovo gasdottoZAGABRIA, 28 APR - Croazia e Bosnia hanno firmato oggi un accordo per la costruzione di un gasdotto, sostenuto da investitori vicini al presidente Usa Donald Trump, con l'obiettivo di ridurre la dipen ... ansa.it Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com Un documento di consenso della Società Europea di Cardiologia firmato dalla professoressa Luigina Guasti dell'Insubria fornisce indicazioni pratiche per valutare il consumo di alimenti industriali nelle visite cliniche LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026 facebook