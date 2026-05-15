Se un lettino resta inutilizzato per più di 30 minuti il personale può rimuovere gli oggetti lasciati sopra | le crociere contro la guerra degli asciugamani

Da oggi, le navi da crociera possono rimuovere gli oggetti lasciati sui lettini dopo che sono stati inutilizzati per più di 30 minuti. Questa disposizione mira a contrastare le pratiche di riservare i lettini con asciugamani e altri oggetti, spesso considerate un problema a bordo. La misura si applica ai ponti delle navi durante le ore diurne e riguarda tutte le aree destinate al relax dei passeggeri. La normativa è stata comunicata alle compagnie di navigazione e sarà applicata immediatamente.

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La cosiddetta “guerra dei lettini” si sposta dalle spiagge ai ponti delle navi da crociera, dove alcune compagnie stanno iniziando a intervenire in modo sempre più rigido contro una delle abitudini più contestate dai turisti: occupare le sdraio con asciugamani e oggetti personali per ore senza utilizzarle davvero. A finire al centro del dibattito è la compagnia P&O Cruises, che avrebbe introdotto una regola destinata a far discutere: se un lettino resta inutilizzato per più di 30 minuti, il personale può rimuovere gli oggetti lasciati sopra. Un messaggio apparso su diverse sdraio a bordo lo riassume in modo ironico ma diretto: “I lettini si sentono soli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se un lettino resta inutilizzato per più di 30 minuti, il personale può rimuovere gli oggetti lasciati sopra”: le crociere contro la “guerra degli asciugamani” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elenchi regionali per il ruolo, come si può scegliere la regione se gli USR pubblicano solo i dati del 30% degli idonei?Nel question time del 6 maggio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa... Gli oggetti lasciati indietro dagli esuli di Istria e DalmaziaSono custoditi in un magazzino di Trieste che diventerà un museo, e che racconta una storia novecentesca a lungo dimenticata A Trieste, in un... Se un lettino resta inutilizzato per più di 30 minuti, il personale può rimuovere gli oggetti lasciati sopra: le crociere contro la guerra degli asciugamaniLa cosiddetta guerra dei lettini si sposta dalle spiagge ai ponti delle navi da crociera, dove alcune compagnie stanno iniziando a intervenire in modo sempre più rigido contro una delle abitudini pi ... ilfattoquotidiano.it In crociera scoppia la guerra degli asciugamani: introdotta la regola dei 30 minuti per chi occupa il lettino col telo, poi il sequestroLa guerra dei lettini si sposta dalle spiagge del Mediterraneo ai ponti delle navi da crociera. P&O Cruises, la storica ... msn.com