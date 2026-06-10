Eroe robotico | drone marino salva i piloti dell’Apache in mare

Notizia in breve

Un drone marino ha recuperato due piloti di un elicottero Apache in acque agitate. Il Corsair Saronic, dotato di sistemi di navigazione avanzati e capacità di immersione, ha individuato e sollevato i piloti dal mare. La tecnologia del drone consente operazioni in ambienti ostili, grazie a sensori di precisione e bracci robotici. Il recupero è avvenuto senza incidenti.