Eroe robotico | drone marino salva i piloti dell’Apache in mare
Un drone marino ha recuperato due piloti di un elicottero Apache in acque agitate. Il Corsair Saronic, dotato di sistemi di navigazione avanzati e capacità di immersione, ha individuato e sollevato i piloti dal mare. La tecnologia del drone consente operazioni in ambienti ostili, grazie a sensori di precisione e bracci robotici. Il recupero è avvenuto senza incidenti.
Come ha fatto un drone a recuperare i piloti in acque ostili?. Quali caratteristiche tecniche permettono al Corsair Saronic di operare così?. Chi ha ordinato gli attacchi di autodifesa contro le basi iraniane?. Come cambierà la difesa navale dopo questo primo salvataggio autonomo?.? In Breve Corsair Saronic viaggia a 35 nodi con autonomia di 1.600 km e 450 kg carico.. Piloti in mare per quasi due ore dopo attacco drone iraniano vicino Hormuz.. Raid USA su Sirik, Bandar Abbas e Qeshm in risposta a attacco Apache.. Guardie Rivoluzionarie colpiscono 21 obiettivi tra Bahrain e base Muwaffaq Salti in Giordania.. Un drone navale salva l’equipaggio dell’Apache abbattuto vicino allo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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