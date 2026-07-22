Ponyadi Arezzo capitale dei piccoli cavalieri | la Scuderia Pan corre con la Toscana
All'Arezzo Equestrian Centre si sono aperte le Ponyadi KEP Italia 2026, evento nazionale dedicato ai piccoli cavalieri e al settore ludico della Federazione Italiana Sport Equestri. La manifestazione ha portato nell’arena un grande afflusso di partecipanti, con molte famiglie e giovani atleti coinvolti. L’atmosfera è stata caratterizzata da energia e entusiasmo, accompagnati da un senso di organizzazione che ha gestito la confusione tipica di un grande evento.
Un’ondata di energia, entusiasmo e inevitabile confusione ben organizzata ha invaso l’Arezzo Equestrian Centre, dove sono iniziate le Ponyadi KEP Italia 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato al settore ludico della Federazione Italiana Sport Equestri. Da mercoledì 22 a sabato 25 luglio, oltre 1.100 giovanissimi cavalieri e amazzoni, accompagnati da più di mille pony, si confronteranno nei campi aretini rappresentando tutte le regioni italiane. Quattro giorni nei quali Arezzo diventa la capitale dell’equitazione giovanile, con famiglie, istruttori e piccoli atleti pronti a vivere una manifestazione che unisce sport, formazione e divertimento. 🔗 Leggi su Lortica.it
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