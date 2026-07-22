Ponyadi Arezzo capitale dei piccoli cavalieri | la Scuderia Pan corre con la Toscana

Notizia in breve

All'Arezzo Equestrian Centre si sono aperte le Ponyadi KEP Italia 2026, evento nazionale dedicato ai piccoli cavalieri e al settore ludico della Federazione Italiana Sport Equestri. La manifestazione ha portato nell’arena un grande afflusso di partecipanti, con molte famiglie e giovani atleti coinvolti. L’atmosfera è stata caratterizzata da energia e entusiasmo, accompagnati da un senso di organizzazione che ha gestito la confusione tipica di un grande evento.